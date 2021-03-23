РФПИ подал заявку на участие "Спутник V" в COVAX

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины от коронавируса "Спутник V" в программе COVAX, заявил директор фонда Владимир Примак в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Подана заявка на участие "Спутник V" в программе COVAX", - заявил он.

В рамках механизма COVAX участвует 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.