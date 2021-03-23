Эксперт допустил, что книжный рынок России достигнет объема в 99 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объем российского книжного рынка может вырасти с 84 млрд рублей в 2020 году до 99 млрд в 2021-м, ожидается его восстановление и рост, сообщил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков на пресс-конференции в Москве.

"Мы ожидали что российский рынок сократится на 15% по тиражам, он сократился на 17%, в денежном выражении падение составило 12%. Если ситуация эпидемиологическая будет улучшаться, мы рассчитываем, что в 2021 году рынок восстановится до уровня 2019 года", - сказал Новиков.

По его словам, книжный рынок в 2020 снизился до 84 млрд рублей, прогноз на 2021 год - рост до 99 млрд рублей. По тиражам в 2020 году наблюдалось снижение до 253 млн экземпляров (305 млн - в 2019 году), прогноз на 2021 год благоприятный - объемы тиражей могут достигнуть 282 млн экземпляров. Мировой книжный рынок в 2020 году, отметил он, сократился с 93 млрд до 86 млрд долларов.

Восстановление рынка начнется с 2021 года с динамикой роста в 2%, он достигнет 91,4 млрд долларов к 2023 году.

Продажи бумажных книг в России составляют 78%, а электронных - 22%. В лидерах продаж - книги в жанре "нон-фикшн". Среди первых 20 позиций художественные только три книги, в их числе "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и "Просто Маса" Бориса Акунина. В топе продаж - "Ни Сы" Джен Синсеро, "Хочу и буду" Михаила Лабковского, Sapiens Юваля Ной Харари, "Красная таблетка" Андрея Курпатова и "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона.

Новиков также информировал, что совокупная выручка "Эксмо-АСТ", "Литрес", "Читай-город - Буквоед" в 2020 году составила 40,4 млрд рублей, прогноз на 2021 год - 51,8 млрд рублей. В планах - открытие в 2021 году 60 магазинов "Читай-город - Буквоед".