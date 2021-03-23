В России начнут выпуск станций для зарядки электромобилей за полчаса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Холдинг "КРЭТ" Ростеха начнет выпуск зарядных станций для электромобилей и электробусов, которые позволят заряжать транспорт за 24-30 минут, сообщила госкорпорация. В КРЭТ уточнили ТАСС, что производство ультрабыстрых зарядных станций начнется в четвертом квартале 2021 года.

Это первое в России серийное производство подобных станций для общественного электротранспорта, отмечает Ростех.

Новые ультрабыстрые зарядные станции можно использовать для зарядки электробусов и электромобилей. По производительности они более чем в 10 раз превосходят аналоги, представленные на российском рынке, сообщает госкорпорация. "Полная зарядка батареи электробуса с использованием новой зарядной станции занимает всего 24 минуты", - говорится в сообщении. Для зарядки электромобиля нужно полчаса, отметили в КРЭТ.

Бюджет проекта превысит 295 млн рублей, реализующий его рязанский приборный завод получит заем от Фонда развития промышленности на 225 млн рублей по программе "Конверсия" для диверсификации производства предприятиями ОПК.

Изначально концерн планирует производить 20 ультрабыстрых зарядок в месяц, но мощности позволяют нарастить выпуск при необходимости. "Учитывая существующий спрос на электрозарядные станции, КРЭТ, чтобы гарантировать своевременное исполнение всех поступающих заказов, планирует в десятки раз увеличить производственные мощности по производству ЭЗС", - отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. В КРЭТ отмечают, что спрос на электрозарядки есть по всей России, наиболее высок он в Москве и других городах-миллионниках.

По прогнозу исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, к 2025 году в России будет порядка 188 тыс. единиц электротранспорта. Сеть электрозаправок Ростеха сейчас состоит из более 150 станций, при этом госкорпорация называет стратегической задачей создание единой электрозарядной сети в России, заявил Евтушенко. Только в Москве ежегодно появляется около 400 новых электробусов, для обслуживания которых необходимо 130 электрозарядных станций. Таким образом, городскому электротранспорту Москвы требуется более 50 дополнительных ультрабыстрых зарядных станций, считает Ростех.

Срок службы электрозарядных станций КРЭТ составляет 15 лет.