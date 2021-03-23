Эксперты не ожидают роста цен на фитнес-услуги при введении налогового вычета

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Повышения цен на занятия фитнесом при введении налогового вычета на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги не произойдет. Такое мнение высказала во вторник ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Госдума ранее приняла во втором чтении правительственный законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги. Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой получить "спортивный" вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

"Ожидать повышения цен на фитнес-услуги в связи получением россиянами компенсации в случае введения налогового вычета за занятия фитнесом не следует", - сказала Силина, комментируя принятие законопроекта во втором чтении.

По ее словам, налоговый вычет может повысить интерес россиян к физкультурно-оздоровительной деятельности и "станет новой вехой в развитии сферы физической культуры и спорта России". Эта мера, считает она, приблизит достижение показателей, прописанных в указе президента РФ, согласно которому к 2024 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России должна составить 55%, а к 2030 году - 70%.

"Сегодня фитнес-отрасль работает с детьми с самого раннего возраста. Программы очень многогранны и позволяют гармонично развивать детей физически начиная с грудничкового возраста. Для родителей налоговый вычет станет дополнительным стимулом к систематическим занятиям их детей в фитнес-клубах и спортивных секциях", - добавила Силина.

Она также напомнила, что в феврале Национальное фитнес-сообщество обратилось в Российский футбольный союз с предложением аккумулировать совместный опыт, совместно внедрить методики занятий в детских садах, эффективно развивать секции футбола и занятия фитнесом, прививать любовь к оздоровительным физкультурным занятиям. В планах НФС - использовать профессиональные наработки Российского футбольного союза в существующих футбольных секциях и школах, расположенных на территории многофункциональных фитнес-клубов. Кроме того, в начале марта сообщество обратилось к руководству РЖД с предложением разработать оптимальные концепции фитнес-объектов, которые гармонично впишутся в общую инфраструктуру вокзалов.