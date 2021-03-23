Reuters: ЕС может подготовить санкции для давления на торговых переговорах с Турцией

ТАСС, 23 марта. Европейский союз должен вести переговоры о более тесных торговых связях с Турцией, имея при этом готовый пакет экономических санкций, который может быть использован, если действия Анкары будут идти вразрез с интересами Брюсселя. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, говорится в имеющемся в его распоряжении докладе, подготовленный для саммита ЕС.

По сведениям агентства, в документе, датированном 20 марта, отмечается, что в 2020 году Турция проигнорировала практически все внешнеполитические решения ЕС. Также отмечается, что страна должна активнее заниматься вопросами миграции. При этом в докладе подчеркивается, что Турция остается важным партнером Евросоюза и должна иметь более тесное таможенное соглашение с ЕС.

Вместе с тем, как сообщает агентство, в докладе содержится призыв к Брюсселю подготовить проект экономических санкций в отношении турецких физических лиц, которые планируется использовать в качестве рычага давления на Анкару.