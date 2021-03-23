Счетная палата разработала подходы по снижению уровня бедности

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ проанализировала меры правительства по борьбе с бедностью и разработала подходы по снижению ее уровня. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В первую половину года мы проанализировали все меры правительства, вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности, и замерили это влияние. Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается. Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры - как достичь тех целей, о которых вы сказали", - заявил глава СП.

Кудрин отметил, что предложения Счетной палаты по борьбе с бедностью направлены в правительство.

"Мы сейчас представили этот проект вице-премьеру [Татьяне] Голиковой, Министерству труда. Заинтересованное отношение. Часть наших подходов анализируются. Не буду говорить пока, что принимаются, но анализируются. Так что, я думаю, эта очень острая социальная проблема будет яснее просто для всех", - сказал он.

Президент РФ в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что к 2030 году доля населения страны, живущего за чертой бедности, должна снизиться с текущих 13,5% до 6,5%.