Госдума одобрила в первом чтении законопроект о реестре производителей пива

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ведение реестра производителей пива и сидра, а также снижение требования к отчетности таких компаний. Документ инициирован депутатом от "Единой России" Ильдаром Гильмутдиновым.

Законопроектом предлагается ввести реестр производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Росалкогольрегулирование будет осуществлять его ведение.

Также повышаются требования к пивоваренным компаниям. Сейчас организации, у которых мощность основного оборудования менее 300 тыс. декалитров в год, могут не оснащать производство приборами измерения и учета готовой продукции. Этот показатель предлагается снизить до 100 декалитров в год. Кроме того, при включении организаций в реестр предполагается проведение внеплановой выездной проверки предприятия для установления фактического наличия основного технологического оборудования, с проверкой расчета мощности, представляемого организацией.

По мнению автора документа, отсутствие должного контроля за отраслью приводит к тому, что "на пивоваренном рынке появляются организации производители, подключенные к системе ЕГАИС, по факту не производящие продукцию, а являющиеся организациями однодневками, через которые вводится в оборот пивоваренная продукция, производимая по факту неизвестными производителями по неизвестным адресам производства".

Законопроектом предлагается оптимизировать отчетность данных участников рынка, отменив необходимость ведения журнала учета розничных продаж и представления деклараций, распространив ведение системы ЕГАИС на учет розничных продаж пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи и алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Предусматривается, что производители пивной продукции автоматически включаются в реестр до момента принятия Росалкогольрегулированием решения об исключении из этого реестра. До 2023 года не будет применяться ответственность к организациям, имеющим соответствующее разрешение на использование основного технологического оборудования для производства пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи, с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год и осуществляющих производство и оборот такой продукции. Эта мера позволит производителям оснастить основное технологическое оборудование автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.