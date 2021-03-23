Банк России обозначил особенности предстоящих нововведений для ИИС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Инвестировать до 3 млн рублей ежегодно, а также частичного изымать средства можно будет только с Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) второго типа, рассказал начальник управления департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Никита Теплов. При этом открытие нескольких ИИС будет возможно при условии их соответствия по типу и лимиту, добавил он.

Банк России прорабатывает пакета поправок в части повышения привлекательности ИИС второго типа и рассчитывает на их скорейшее принятие, заявил Теплов в рамках XVI Международного финансового форума, организованного НФА. Так, увеличение ежегодного лимита до 3 млн рублей будет рассчитано только на инвесторов второго типа и не приведет к росту налогового вычета по ИИС первого типа, где размер взноса, по которому предоставляется вычет, сохранится на уровне 400 тыс. рублей.

При этом нововведение в части изъятия средств в случае сложных жизненных обстоятельств и для первоначального взноса по ипотеке без необходимости закрытия счета будет также распространяться только на второй тип. "Если бы мы разрешили изымать средства с ИИС первого типа, это привело бы к различным злоупотреблениям - например, инвестор мог бы внести средства на ИИС, получить с него вычет, а потом перенаправить эти деньги на первоначальный взнос по ипотеке", - пояснил глава управления департамента ЦБ.

Также владельцы счетов смогут изымать доходы, образующиеся на ИИС, и те средства, которые "отработали свой срок". В четвертом году инвестор будет вправе изъять денежные средства, внесенные за первый год.

Возможность открытия нескольких ИИС в свою очередь распространится на все типы счетов, однако они должны будут связаны единым типом и лимитом. "Мы остановились на конструкции самостоятельности ИИС в части сроков и финансового результата, которые рассчитывается на каждом ИИС отдельно, но при этом множественные ИИС будут связаны между собой единым типом вычета и единым лимитом взноса", - также пояснил представитель регулятора.