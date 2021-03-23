В Воронежской области построят завод по производству семян

ВОРОНЕЖ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области одобрили проект компании "Долина семян" по строительству в регионе завода по производству, обработке и хранению семян. Заявлены инвестиции до 1,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства области по итогам встречи и. о. главы региона Виталия Шабалатова и гендиректора компании Андрея Дьякова.

"Генеральный директор компании Андрей Дьяков рассказал о планах по строительству на территории одного из муниципальных районов высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению семян. В проект планируется вложить от 750 млн рублей до 1,1 млрд рублей. Виталий Шабалатов дал поручение департаменту экономического развития области совместно с инвестором разработать дорожную карту реализации проекта", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, на заводе будет создано 100 рабочих мест. Как уточняется в сообщении, для выращивания семян кукурузы и подсолнечника компания планирует приобрести в регионе 1 600 га земель сельскохозяйственного назначения,

Компания "Долина семян" создана в 2017 году в Ставропольском крае, одним из ее учредителей является американский холдинг Remington Holding International, у которого имеется большой опыт по реализации подобных проектов.