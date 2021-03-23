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Хайнань упрощает процедуру получения кредитных банковских карт иностранцами

Сотрудники специального департамента, владеющие иностранными языками, окажут иностранцам содействие и разъяснят все тонкости процедуры

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань намерена упростить процедуру получения кредитных банковских карт для проживающих и работающих на острове иностранцев. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

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Соответствующую программу по расширению кредитования иностранных клиентов в провинции подготовило хайнаньское отделение Строительного банка Китая. Помимо кредитных карт она предусматривает в перспективе выдачу кредитов на покупку недвижимости и предоставление услуг по аренде жилья.

В сообщении ресурса указывается, что по мере претворения в жизнь новых мер, направленных на продвижение проекта построения на Хайнане свободного торгового порта, все больше и больше иностранных специалистов приезжают в провинцию для работы, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. В связи с этим они сталкиваются с необходимостью получения местных финансовых услуг. При этом местные банки в настоящее время учитывают риски при работе с иностранцами, которые подают запросы на оформление кредитных карт. Весь этот процесс сопровождается длительными проверками надежности клиента.

Строительный банк Китая принял решение упростить эту процедуру и облегчить иностранным гражданам доступ к получению кредитной карты. В целях более эффективной организации работы с экспатами руководство банка создало специальный департамент. Его сотрудники, владеющие иностранными языками, будут оказывать иностранцам содействие и разъяснять все тонкости процедуры оформления кредитных карт. Получить необходимую информацию можно будет также по специальной горячей линии.

К настоящему времени, пишет ресурс, банк уже помог 32 иностранцам на Хайнане подать заявление на получение кредитной карты.

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