В Думе считают, что бесплатный доступ к значимым сайтам не должен привести к росту тарифов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Принятие правительственного законопроекта о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам не должно привести к росту интернет-тарифов, компенсация издержек операторов связи за счет граждан недопустима. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Для нас важно понять, как скажется принимаемая норма на росте тарифов. Для нас принципиально важным является то, что принятие подобных решений не должно происходить за счет карманов наших граждан с тем, чтобы операторы не компенсировали дополнительные затраты, на них возлагаемые, за счет роста тарифов", - сказал Хинштейн в ходе пленарного заседания.

Во вторник парламентарии приняли документ в первом чтении. Хинштейн выступил за серьезную доработку законопроекта ко второму чтению. "Мы полагаем, что ко второму чтению необходимо более четко прописать, что такое социально значимый сайт, определив его критерии не в подзаконном акте, как предполагается здесь, а непосредственно в самом законе. Кроме того, нам необходимо будет ко второму чтению проработать вопрос, связанный с ограничением иностранного участия для владельцев таких сайтов", - уточнил депутат.

Законопроект дополняет закон о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы". Соответствующий перечень интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством РФ.