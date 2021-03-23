"Уральские авиалинии" откроют прямой рейс из Минеральных Вод в ОАЭ

СТАВРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямой рейс из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Полеты запланированы с 31 марта, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе авиаузла.

"Авиакомпания "Уральские Авиалинии" открывает новое направление из Минеральных Вод в ОАЭ. Первый рейс авиакомпании запланирован на 31 марта 2021 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю по средам", - говорится в сообщении.

Рейсы в ОАЭ будут выполняться на лайнерах Airbus. Время в пути составит 3,5 часа.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров. Первый после перерыва из-за пандемии международный рейс отправился из аэропорта 8 февраля 2021 года. Самолет отправился в столицу Армении Ереван и был загружен почти полностью.