Эксперты прогнозируют двукратный рост дивидендной доходности "Роснефти"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Роснефть" в 2022 году может показать дивидендную доходность выше 13%, что практически вдвое выше "доковидного" 2019 года, говорится в вышедшем во вторник обзоре сектора Sber CIB Investment Research. Эксперты банка повысили целевую стоимость бумаг компании на 28%, до $9,6 за GDR (глобальные депозитарные расписки).

Как отмечают эксперты Sber CIB, российский нефтегазовый сектор в настоящее время является одним из наиболее привлекательных для инвестиций и среди развивающихся рынков и в мировом масштабе, предлагая гораздо более высокую доходность при возможно более низких рисках. А среди всех нефтегазовых компаний в России наиболее сильное улучшение финансовых показателей в 2021-2022 годах может продемонстрировать "Роснефть", считают эксперты банка.

По прогнозу Sber CIB, дивидендная доходность акций "Роснефти" в 2022 году должна достигнуть 13% против 6,2% в 2019 году. В пересчете на акцию дивиденды компании могут составить $0,74 или 53,9 рубля в 2021 году и $0,88 или 61,9 рубля на акцию в 2022 году. Как добавляют в Sber CIB, прогноз выше среднерыночного консенсуса Bloomberg на 60% и 40% соответственно. При этом в среднем предлагаемая российским нефтегазовым сектором дивидендная доходность примерно на 3 процентных пункта выше мировых аналогов в 2021 году и на 6 процентных пунктов - в 2022 году.

Акции "Роснефти" уже выросли на 28% с начала года, опередив как общий индекс Московской фондовой биржи (MSCI Russia, +5%), так и отраслевой индекс РТС (RTS O&G, +12%). Как считают эксперты Sber CIB, катализатором дальнейшего роста могут стать ожидаемые хорошие финансовые показатели за первый и второй кварталы этого года. Помимо этого, эксперты банка ожидают обновленной информации о разведке, добыче и запасах по флагманскому проекту компании - "Восток Ойл". Постепенное уточнение качества запасов месторождения будет иметь ключевое значение для оценки проекта, отмечают они.