ГЭХ может построить еще две электростанции в Сербии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) рассматривает возможность дополнительного строительства двух тепловых электростанций в Сербии для покрытия спроса на электроэнергию. Об этом глава компании Денис Федоров рассказал в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Нашей компанией изучается возможность строительства еще двух объектов для снабжения населения республики и промышленных потребителей тепловой и электрической энергией", - отметил он.

Глава компании добавил, что в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию ТЭЦ в городе Панчево, которая строится совместно с "Газпром нефтью" для энергоснабжения нефтеперерабатывающего завода "Панчево" и продажи электроэнергии на открытом рынке.

По словам Федорова, "Газпром энергохолдинг" в рамках осуществления комплексных интегрированных проектов поставок газа и электроэнергии также прорабатывает идею строительства станций в Китае, Вьетнаме и ряде других регионов мира.

Также "Газпром энергохолдинг" прорабатывает идею строительства тепловых электростанций (ТЭС) во Вьетнаме, Китае и ряде других регионов мира.

"В целях реализации комплексных интегрированных проектов поставок газа и электроэнергии мы активно рассматриваем строительство теплоэлектростанций во Вьетнаме, Китае и ряде других регионов", - отметил Федоров.

Водородная энергетика

ГЭХ в настоящее время работает над реализацией пилотных проектов в области водородной энергетики. "Для "Газпром энергохолдинга" водородная энергетика является одним из направлений развития компании. В настоящее время мы прорабатываем несколько пилотных проектов по "голубому" водороду", - пояснил глава компании.

В частности, один из проектов, работа по которому уже осуществляется на "Ново-Салаватской ТЭЦ", предполагает строительство энергоблока, функционирующего на смеси природного газа и водорода. Глава компании отметил, что реализация проекта позволит нарастить компетенции в сфере использования водородного топлива и увеличить потенциал экспорта продукции "Газпрома" за счет уменьшения "углеродного следа".

Финансовые результаты

Чистая прибыль "Газпром энергохолдинга" по итогам 2020 года ожидается на уровне 45 млрд руб. против 40,8 млрд руб. прибыли годом ранее.

"Несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию в первом полугодии 2020 года, ГЭХ обеспечил перевыполнение плановых показателей. Мы прогнозируем рост чистой прибыли по всей группе суммарно до 45 млрд руб., EBITDA - 106 млрд руб., что превышает заложенные в бизнес-план параметры на 36% и 8% соответственно", - сказал глава компании.

В то же время, по словам Федорова, выработка электроэнергии в целом по группе сократилась на 2% по причине падения энергопотребления в России и оптимизации загрузки оборудования. Отпуск тепловой энергии снизился на 1% из-за более высокой температуры воздуха, отметил он.