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Минфин не будет 24 марта проводить аукционы по размещению ОФЗ

Ранее Банк России сообщал, что Минфин к середине марта разместил только треть ОФЗ от заявленного на I квартал плана

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 24 марта. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 марта 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - отметили в Минфине.

Ранее Банк России сообщал, что Минфин к середине марта разместил только треть ОФЗ от заявленного на I квартал плана.

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