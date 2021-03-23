Минфин не будет 24 марта проводить аукционы по размещению ОФЗ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 24 марта. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 марта 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - отметили в Минфине.

Ранее Банк России сообщал, что Минфин к середине марта разместил только треть ОФЗ от заявленного на I квартал плана.