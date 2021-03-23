Опорные сети всех видов транспорта войдут в транспортную стратегию России до 2030 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Опорные сети всех видов транспорта войдут в транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом на заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

"Мы сейчас впервые делаем стратегию, обязательно мы вас познакомим. <...> Мы пытаемся построить опорные сети. Мы пытаемся построить опорную сеть автомобильных дорог, опорную сеть железных дорог, морских и водных путей и опорную сеть аэропортов", - сказал он.

Ранее Минтранс сообщил о разработке документа, который будет описывать развитие транспортной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Как сообщали в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, стратегия должна определять правила работы транспортной системы, в том числе подходы к формированию тарифов.