Минэкономразвития предложил продлить эксперимент по курортному сбору после 2022 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития предложит продлить эксперимент по взиманию курортного сбора после 2022 года, поскольку этот механизм оказался эффективным, сообщил во вторник на заседании комитета Госдумы по делам национальностей директор департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игорь Храновский.

"На площадке министерства администрируются мероприятия по курортному сбору. Пока еще пилотируемые в формате эксперимента до 2022 года, но в качестве отчета, который мы уже видим, мы для себя приняли решение все-таки выйти с предложением в правительство о продлении эксперимента, уже с фиксацией его как данности, и в целом мы считаем, что эксперимент удался", - сказал Храновский.

По его словам, объем денежных средств, который собрали в рамках пилотного проекта, например, позволил провести благоустройство территорий, парковых зон в городах Кавказских Минеральных Вод.

"Несмотря на то, что многие регионы снизили платы практически до минимума, Крым только со следующего года практически в этот эксперимент войдет. Ставропольский край можно в пример привести, общественные пространства Кисловодска, Железноводска, Ессентуков качественно изменены. Из разбитых лестниц, сейчас это каскадные лестницы с гранитом, парки приведены в порядок", - добавил он.

Закон о введении курортного сбора приняли в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте.