Биржевая цена на бензин Аи-92 упала почти на 2% после корректировки демпфера

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) на бирже снижается после принятого 10 марта решения правительства России о корректировке демпферного механизма. Так, по итогам сегодняшних торгов цена бензина Аи-92 оказалась на уровне 53,93 тыс. рублей за тонну, что на 1,9% ниже цены 10 марта, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Биржевая цена на бензин увеличивается с конца 2020 года на фоне роста мировых цен на нефть. С начала декабря 2020 года территориальный индекс биржевой цены бензина марки Аи-92 прибавил 18,6%, с начала 2021 года - 8,5%, индекс цены бензина марки Аи-95 вырос на 18,8% и на 9,1% соответственно. При этом после принятия правительством решения скорректировать демпферный механизм, благодаря которому розничные цены не зависят напрямую от биржевых, территориальные индексы постепенно снижаются. Так, со второй декады марта территориальный индекс биржевой цены бензина Аи-92 опустился на 1,9%, а соответствующий показатель для бензина Аи-95 - на 1%.

Принятые меры

10 марта правительство приняло решение скорректировать формулу демпфирующего механизма бензина, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Таким образом, формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее.

Скорректированный демпфер заработает с 1 мая 2021 года.

В феврале Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повысили нормативы по минимальным объемам продаж всех видов топлива на биржевых торгах. Так, производители должны реализовывать через биржу не менее 11% от производства бензина (ранее 10%), не менее 7,5% от производства дизельного топлива (ранее 6%), не менее 11% керосина (ранее 10%) и не менее 3% мазута (ранее 2%), не менее 7,5% (ранее 5%) от объема выпуска сжиженного углеводородного газа. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, эта мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение топливом регионов.

Ранее Минэнерго и ФАС также рекомендовали компаниям увеличить объемы нефтепереработки и запасы топлива на НПЗ в качестве мер стабилизации цен на топливо.