Приватизация в 2020 году принесла в бюджет России более 4 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объем поступлений в бюджет РФ в рамках приватизации в 2020 году составил более 4 млрд рублей против планового показателя в 3,6 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей встречи депутатов комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым сказал глава Росимущества Вадим Яковенко.

"Поступления составили более 4 млрд рублей. При плановом задании в 3,6 млрд [рублей]. Хотел бы отметить, что впервые за несколько лет план приватизации был не только выполнен, но и перевыполнен", - заявил он.

Яковенко также отметил, что в 2021 году объем поступлений планируется сохранить на уровне не менее 3,6 млрд рублей.

"На текущий год мы также планируем согласно установленному бюджетному заданию достигнуть показателя не менее 3,6 млрд рублей", - отметил он.

Глава Росимущества добавил, что общий объем поступлений в федеральный бюджет от управления госимуществом составил 462 млрд рублей, при этом 421,4 млрд рублей поступило в виде дивидендов от крупнейших госкомпаний.

"Поступило всего в федеральный бюджет более 462 млрд рублей. Из них доходы составили 449,5 [млрд руб.], источники финансирования дефицита бюджета - это средства от продажи акций - 12,6 млрд рублей. Конечно, основную часть поступлений составляют дивиденды крупнейших государственнхх компаний - это 421,4 млрд рублей. Поступление доходов от сдачи в аренду федерального имущества и продажи земельных участков в совокупности составили 14 млрд рублей", - отметил глава Росимущества.