Свыше 20 млн рублей направят в Липецкой области на поддержку системы кредитной кооперации

ЛИПЕЦК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Липецкой области направят свыше 20 млн рублей в текущем году на поддержку системы кредитной кооперации. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам состоявшегося бизнес-форума "Кредитная кооперация: возможности развития бизнеса".

"Система кредитной кооперации получила достаточно высокое доверие в Липецкой области, особенно в сельской местности, мы помогаем фермерским хозяйствам развиваться, обучаем финансовой грамотности. На поддержку кредитной кооперации в региональном бюджете в этом году заложено более 20 млн рублей", - сказал Артамонов. Он отметил, что почти половина всех кредитных кооперативов, действующих в стране, находятся в Липецкой области.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, кредитные кооперативы оказывают финансовую поддержку на селе, предоставляя займы, а также формируют источник инвестиций в экономику села и сельского предпринимательства. "Они также содействуют развитию личных подсобных хозяйств, фермерства, малого предпринимательства", - отметили в пресс-службе.

За период с 2013 года по 2021 год в области были созданы 292 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива первого уровня, 19 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов второго уровня. В 2020 году такими кооперативами было выдано займов на сумму 1,222 млрд рублей. При этом от членов кооперативов было привлечено 534,3 млн рублей займов.

"Кредитная кооперация особенно важна для сельских жителей, которые не всегда имеют доступ к полному спектру банковских услуг, сельские предприниматели получают возможность развивать производство, создавать рабочие места, реализовывать новые проекты, что положительно сказывается на уровне и качестве жизни населения", - заметил Артамонов.