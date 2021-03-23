Чистая прибыль "Энел России" по РСБУ за 2020 год составила 3,54 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) получила за 2020 год чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 3,54 млрд рублей против 12,11 млрд рублей убытка в 2019 году. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка "Энел России" за отчетный период сократилась на 22,9%, до 56,99 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 46,2%, до 6,3 млрд рублей, а доналоговая прибыль составила 4,5 млрд рублей против 15,1 млрд рублей убытка годом ранее.

"Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).