В Хабаровском крае за два года производительность труда повысят 13 предприятий

ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Хабаровский край присоединился к числу регионов, реализующих нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", ожидается, что за два года повысить эффективность работы смогут 13 предприятий, сообщил во время семинара для организаций-участников нацпроекта заместитель председателя правительства края - министр экономического развития региона Виктор Калашников.

"Сегодня очень важный день в экономической повестке Хабаровского края - на территории края стартует национальный проект "Производительность труда". <...> Утверждена Национальная программа развития Дальневосточного федерального округа на период до 2035 года. Это комплексный многоцелевой документ, который ставит серьезные задачи и перед Хабаровским краем. Нам необходимо достигать опережающих темпов экономического роста, для этого в том числе и запускается национальный проект", - сказал Калашников. По данным регионального правительства, эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) в этом году помогут повысить эффективность четырех предприятий. В ФЦК ТАСС сообщили, что в следующем году участниками нацпроекта станут еще девять компаний.

Предусматривается внедрение на предприятиях принципов бережливого производства, мотивации сотрудников, перечень мер, повышающих эффективность производственного процесса.

"Руководители, как правило, должное внимание уделяют повышению производительности труда, взять Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Они внедряют многие годы бережливое производство, что позволяет в том числе выпускать самолеты пятого поколения. Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" нам позволит запустить это направление для средних и малых предприятий", - сказал, открывая семинар, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Со среды в регионе начнется оценка потенциала предприятий-участников нацпроекта экспертами ФЦК.

Как сообщил главный инженер АО "Дальэнергомаш" Вячеслав Кондратюк, слова которого приводятся на сайте регионального правительства, предприятие с помощью нацпроекта планирует модернизировать производственные мощности. "При этом ФЦК нам окажет методическую помощь, а Фонд развития промышленности по линии нацпроекта поможет получить льготное финансирование в сумме от 50 до 300 млн", - сказал Кондратюк.

О нацпроекте

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в соответствии с указом президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ. В Хабаровском крае по нацпроекту инструменты бережливого производства должны будут внедрить 59 компаний, для этого будет открыт Региональный центр компетенций.