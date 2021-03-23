Россельхознадзор разрешил восьми предприятиям Азербайджана поставлять в Россию помидоры

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил восьми азербайджанским предприятиям поставлять в Россию помидоры. Такое решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 24 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий", - отмечается в сообщении.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 уведомлений (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции, на которые не получил ответа. Затем Россельхознадзор снял запрет для части предприятий.