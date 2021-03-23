В России планируют увеличить урожай чая на 40% в 2021 году

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Чаеводы Краснодарского края, единственного региона в России, где выращивают чай, в 2021 году планируют увеличить его урожай более чем на 40% к уровню 2020 года и собрать порядка 500 тонн чайного листа. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

В 2020 году в регионе была аномальная засуха, из-за которой страдали и чайные плантации. В 2021 году на Кубани отмечалась необычно снежная, морозная и затяжная зима, из-за чего посевная кампания была начата на месяц позже - в марте.

"Мы ежегодно собираем порядка 500 тонн чайного листа, в прошлом году собрали 350 тонн из-за засухи. В этом году запасы влаги пополнились, и, я думаю, мы соберем чайного листа на уровне 500 тонн", - сказал Дерека, уточнив, что заморозки и снег не повлияли на состояние чайных плантаций.

Площадь плантаций в регионе составляет более 360 га, ежегодно ведется их восстановление, мероприятия по восстановлению чайных плантаций субсидируются из краевого бюджета. Край компенсирует 80% затрат на проведение реконструкции и половину затрат - на оборудование для капельного орошения.

В 2019 году было собрано около 300 тонн зеленого чайного листа, в 2018 году урожай составлял 503 тонны. Низкий урожай 2019 года был связан с неблагоприятными погодными условиями весной - обильным снегопадом и низкими суточными температурами.

Краснодарский край является единственным регионом в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. На Кубани работают семь крупных предприятий, занимающихся выращиванием и производством чая, а также несколько субъектов малого предпринимательства.