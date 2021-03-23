Канада инвестирует $720 тыс. в два проекта развития "умных" сетей в провинции Альберта

ТАСС, 23 марта. Власти Канады инвестируют $720 тыс. (900 тыс. канадских долларов) в два проекта развития "умных" электросетей в провинции Альберта. Первый проект позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей, второй - поможет потребителям сэкономить на оплате счетов за счет использования энергосберегающего ПО, пишет портал Smart Energy International.

Так, крупная дистрибутерская компания канадской провинции Альберта - FortisAlberta - получила от правительства страны 495 тыс. канадских долларов на реализацию проекта Waterton Energy Storage, целью которого является демонстрация преимуществ использования аккумуляторных систем хранения энергии и передовых систем управления распределения электроэнергии для решения проблем с надежностью электроснабжения.

Отмечается, что этот проект позволит значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей изолированных районов, например, города Уотернона, в котором чаще других проходят внеплановые отключения электроэнергии из-за удаленности района от ближайшей подстанции.

Еще одна компания - Lethbridge Electric Utility - получила от правительства Канады 413,25 тыс. канадских долларов на расширение распределительной сети за счет использования технологии энергосберегающего программного обеспечения (ПО). Ожидается, что в результате внедрения этой технологии более 40 тыс. клиентов компании смогут сэкономить на оплате счетов за электричество.

Финансирование этих проектов обеспечивается программой Smart Grid, запущенной в 2018 году. Она является частью национальной программы, предусматривающей более 180 млрд канадских долларов инвестиций в развитие инфраструктуры страны, в том числе энергетической и транспортной.