Мосбиржа с 22 июня прекратит торги акциями "Кузбасской топливной компании"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московская биржа с 22 июня исключит акции "Кузбасской топливной компании" (КТК) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и прекратит торги акциями компании, говорится в сообщении биржи.

"В соответствии с правилами листинга Московской биржи председателем правления 23 марта 2021 года приняты следующие решения: исключить с 22 июня 2021 года из раздела "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением соответствующего заявления, акции обыкновенные публичного акционерного общества "Кузбасская топливная компания". Прекратить с 22 июня 2021 года торги ценными бумагами [КТК]", - сказано в сообщении.

Ранее КТК подала заявление о делистинге акций с Московской биржи.

"Кузбасская топливная компания" - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.