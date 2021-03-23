Структура "Росэнергоатома" купила петербургский дата-центр Xelent за 2 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дочерняя компания "Росэнергоатома", выступающая интегратором инфраструктуры коммерческих центров обработки данных (ЦОД), - "Атомдата-Центр" - закрыла сделку по покупке петербургского ЦОД Xelent. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Дата-центр был приобретен на открытых торгах по начальной цене 1 млрд 997,6 млн рублей.

ЦОД Xelent работает на рынке с января 2014 года и входит в десятку крупнейших дата-центров России. Его текущая емкость составляет 984 стойки (из них 954 - коммерческие), а общая мощность присоединения к сетям - 10 МВт с потенциалом расширения до 14 МВт.

Госкорпорация сообщает, что это первый коммерческий ЦОД в Санкт-Петербурге, сертифицированный по стандарту Tier III Design.

Мощности и инфраструктура ЦОД Xelent будут использоваться как для собственных нужд концерна "Росэнергоатом", так и для действующих и новых коммерческих клиентов. В настоящий момент услугами дата-центра пользуются более 350 компаний, добавляет Росатом.

Росатом в 2019 году запустил в коммерческую эксплуатацию ЦОД "Калининский" мощностью 48 МВт рядом с Калининской АЭС в Тверской области. Этот дата-центр является одним из крупнейших в России. В 2020 году был дан старт строительству ЦОД "Иннополис" общей мощностью 16 МВт, который может стать крупнейшим в Приволжском федеральном округе.

"Стратегия "Росэнергоатома" по развитию направления дата-центров предусматривает к 2025 году вхождение в Топ-5 участников рынка ЦОД. Северо-Запад входит в число приоритетных регионов присутствия как с точки зрения закрытия наших внутренних потребностей, так и с точки зрения коммерческих перспектив. Приобретение готового дата-центра позволит максимально эффективно реализовать наши стратегические задачи", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Атомдата-Центр" Сергея Немченкова.