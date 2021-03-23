Мантуров заявил, что власти не обсуждают ценовые соглашения по другим видам продуктов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские власти не обсуждают возможность заключения ценовых соглашений, аналогичных заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, по другим видам продуктов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Таких решений не принято и даже не обсуждалось", - сказал он.

Ранее правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать вопрос продления соглашений с производителями и торговыми сетями, которыми были зафиксированы цены на сахар и подсолнечное масло. Продлить заморозку цен на сахар предлагается на два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Кроме того, планируется субсидировать производителей сроком до полугода.