{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мантуров заявил, что власти не обсуждают ценовые соглашения по другим видам продуктов

Ранее правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать вопрос продления соглашений с производителями и торговыми сетями, которыми были зафиксированы цены на сахар и подсолнечное масло
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские власти не обсуждают возможность заключения ценовых соглашений, аналогичных заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, по другим видам продуктов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Таких решений не принято и даже не обсуждалось", - сказал он.

Ранее правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать вопрос продления соглашений с производителями и торговыми сетями, которыми были зафиксированы цены на сахар и подсолнечное масло. Продлить заморозку цен на сахар предлагается на два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Кроме того, планируется субсидировать производителей сроком до полугода.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Пандемия COVID-19
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы на Кипр из Петербурга с 3 апреля
При этом на рейсы будут допускать только пассажиров, у которых есть право на пересечение границы
Читать полностью