Решетников: РФ предложит для обсуждения регулирование цифровых экосистем на площадке ВТО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вопрос регулирования цифровых экосистем необходимо решать на международном уровне, Россия будет инициировать этот вопрос для обсуждения на площадке ВТО, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с членами Франко-российской торгово-промышленной палаты.

"Мы понимаем, что все IT-гиганты мировые, они еще расположены в низконалоговых юрисдикциях, и масса вопросов возникает. И все страны, каждая по отдельности ищет способы регулирования, но, наверное, на каком-то этапе надо подумать и договариваться о международных правилах по регулированию электронной торговли, и шире даже - цифровых экосистем. Я думаю, может быть в ВТО сейчас произойдет перезагрузка и новое руководство. В принципе, в повестке ВТО такой вопрос есть, насколько он будет, сейчас там много приоритетов, насколько станет это приоритетом, посмотрим. Будем этот вопрос предлагать как один из назревших", - сказал Решетников.

По его словам, это вопрос также может стать одним из предметов для обсуждения в рамках ПМЭФ.

Кроме того, отвечая на вопрос о принятой недавно норме об обязательной предустановке российского программного обеспечения, министр отметил, что эта тема сейчас обсуждается.

"Давайте, если такие вопросы есть, я готов вместе с коллегой Максутом Игоревичем Шадаевым, Минцифры, организовать встречу с французским бизнесом, давайте посмотрим, поищем какие-то компромиссы, точно нет задачи снять защиту с каких-то разработок. Мы прекрасно понимаем, что инвестиции в IT-сферу и размещение здесь центров разработки и развития этого сектора невозможно без защиты интеллектуальной собственности", - подчеркнул министр.

С другой стороны, требования предустановки российского ПО - они долго обсуждались, и сейчас это требование законодательства, отметил глава Минэкономразвития.

О законе

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения подписал президент в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.