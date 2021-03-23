ТМХ оценит последствия решения норвежских властей о запрете покупки завода Bergen Engines

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) оценит последствия запрета властей Норвегии на покупку у Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, сообщили ТАСС в пресс-службе российского холдинга. Там подчеркнули, что ТМХ сохранял максимальную прозрачность в отношении планов по развитию завода.

"В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии <…> Теперь ТМХ предстоит оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей. ТМХ продолжает следить за развитием ситуации и будет глубоко разочарован, если будет принято решение об окончательной блокировке сделки", - отметили в пресс-службе компании.

23 марта в парламенте Норвегии министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн сообщила о том, что правительство Норвегии останавливает продажу расположенного в королевстве завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

"ТМХ был одной из нескольких компаний из разных стран мира, претендовавших на приобретение актива. Rolls-Royce признал предложение ТМХ наиболее предпочтительным в рамках собственной конкурсной процедуры - как с точки зрения выгоды для продающей стороны, так и с точки зрения социальной ответственности и будущего развития завода", - отметили в "Трансмашхолдинге".

Норвежские власти решили рассмотреть применимость к этой сделке закона о безопасности, дающего возможность блокировать передачу некоторых классов технологий зарубежным компаниям. Предполагаемый новый владелец завода, TMH International, неоднократно заявлял о готовности на 100% соблюдать местное законодательство и следовать требованиям норвежских регуляторов, пояснили в компании.

"Кроме этого, ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется", - заключили в "Трансмашхолдинге".