Правительство потребовало у 16 регионов изменить программы по восстановлению занятости

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Программы по восстановлению занятости до допандемических показателей в 16 регионах не обеспечивают выполнение этой цели, в связи с чем регионы должны внести изменения в свои региональные программы. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Особое внимание было уделено регионам, программы которых пока не обеспечивают в 2021 году достижение показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений. К ним относятся Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Чувашия, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Белгородская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Орловская, Тамбовская области и Еврейская автономная область", - говорится в сообщении.

О внесенных изменениях региональные власти должны до 29 марта проинформировать Минтруд. В свою очередь Минтруд направил в регионы проекты соглашений, в которых содержатся обязательства по достижению целевых показателей восстановления численности занятого населения до допандемических значений.

"В свою очередь Минтруду по результатам рассмотрения данного вопроса было поручено до 2 апреля 2021 года провести анализ поступающей от регионов информации об имеющихся проблемах по восстановлению рынка труда до допандемических значений и представить в правительство России информацию о ходе реализации региональных программ и об изменениях на региональных рынках труда, в целях принятия на федеральном уровне оперативных решений для устранения имеющихся проблем", - следует из сообщения.

Президент РФ Владимир Путин поставил цель вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.