ФАС может оштрафовать "Яндекс" за ненадлежащую рекламу финуслуг

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может оштрафовать "Яндекс" на сумму до 500 тыс. руб. за распространение рекламы организации, которая не имеет лицензии на оказание финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Комиссия ФАС России признала рекламу финансовых услуг, распространявшуюся в ноябре 2020 года через "Яндекс. Директ", нарушившей закон "О рекламе". Как установила комиссия, при введении в поисковой строке "Яндекс" словосочетания "пассивный доход" на запрос пользователя система выдавала баннерную рекламу: "Intermax - официальный сайт. <...> Вклады от 100 руб. <...>". Финансовые услуги по привлечению денежных средств во вклады являются банковской операцией. Законом о рекламе установлен запрет на рекламу товаров и услуг, реализация и предоставление которых требует получения лицензии или других специальных разрешений", - говорится в сообщении.

В ФАС отмечают, что по данным Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров компания Intermax не имеет права вести деятельность по привлечению денежных средств населения во вклады, поскольку не является банком. Также Intermax отсутствует в реестре финансовых организаций, имеющих лицензию Банка России на осуществление соответствующей деятельности, а, значит, не имеет права рекламировать такие услуги.

"Яндекс" как распространитель рекламы организации, не имеющей лицензии на оказание финансовых услуг, нарушил закон "О рекламе", за что и получил от ведомства предписание о прекращении нарушения. ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3. КоАП РФ, штраф для "Яндекса" может составить от 100 до 500 тыс. руб.", - пояснили в ведомстве.