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Правительство работает над стабилизацией финансового положения "Аэрофлота"

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, рассматривается вопрос о привлечении финансирования на внешнем рынке

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экономическая группа в составе "Аэрофлота", Минтранса, ЦБ и Минфина работает над стабилизацией финансового положения авиаперевозчика, рассматривается вопрос о привлечении финансирования на внешнем рынке, сообщил в ходе рабочей встречи депутатов комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Компания обязуется повысить свою экономическую эффективность. У нас даже есть такая экономическая группа в составе "Аэрофлота", Минтранса, ЦБ и нас по стабилизации финансового положения, потому что, конечно, в отсутствии международных рейсов это сильно бьет по прибыльности компании. Главным источником прибыли были ежедневные рейсы в Лондон, Нью-Йорк, Париж Франкфурт и так далее, которых сейчас в неделю столько, сколько раньше было в день. При этом лизинговые платежи продолжаются, поэтому сейчас разрабатывается стратегия по тому, чтобы стабилизировать [финансовое положение "Аэрофлота"]. Рассматривается вопрос о привлечении финансирования на внешнем рынке",- сказал Моисеев.

В октябре 2020 года "Аэрофлот" провел допэмиссию для привлечения капитала в условиях пандемии и обвала пассажирских перевозок, в ходе которой привлек 80 млрд рублей. В результате доля Российской Федерации в уставном капитале авиаперевозчика выросла до 57,34% с 51,17%. На это правительство направило 40,9 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

"Вопрос о продаже и снижении пакета "Аэрофлота" сейчас не стоит. В итоге у государства оказалось 57%, поэтому вот эти 7% нужно будет, конечно, в какой-то момент нам продать", - добавил Моисеев.

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РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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