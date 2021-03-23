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Карелии требуется 20 тыс. человек для реализации проектов Арктической зоны

По словам главы региона Артура Парфенчикова, в связи с этим республике придется найти способы, как удержать жителей, которые намерены переехать в более южные районы или на свою историческую родину

ТАСС, 23 марта. Власти Республики Карелия до 2031 года создадут 20 тыс. новых рабочих мест для реализации инвестиционных проектов на территории муниципалитетов региона, входящих в Арктическую зону. Об этом сообщил во вторник журналистам глава республики Артур Парфенчиков.

"Нам в ближайшие 10 лет потребуется дополнительно 20 тыс. рабочих рук. Мы говорим о реализации всех перспективных наших проектов, с учетом газификации. Это серьезно, учитывая, что сегодня меньше 150 тыс. населения всего составляет Арктический регион. Придется решать вопрос возвращения того населения, которое хочет оставшуюся часть жизни провести в более южных районах или у себя на исторической родине. То есть это проблема", - сказал Парфенчиков.

При этом, по его словам, в муниципалитетах Карелии, относящихся к Арктической зоне, проживает "очень много местного населения". "Если взять беломорское побережье, калевальский национальный район, там население в основном местное, исторически там жившее. Это наше достояние, интересная культура, традиции поморов и карелов", - добавил глава республики.

В Карелии к Арктической зоне относятся шесть территорий, это Беломорский, Лоухский, Кемский районы, а также включенные недавно Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

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Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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