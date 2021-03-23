Совкомбанк выступил организатором размещения бондов ГТЛК на 10 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО "ГТЛК" на 10 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Финальный ориентир ставки купона по 15-летним облигациям АО "ГТЛК" общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей составил 7,85% годовых. Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке", - сообщил банк.

Отмечается, что выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru, став организатором размещения бондов 75 эмитентов. Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке.

По данным банка, общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии банка, превысил 1,1 трлн руб.