В Минфине сообщили, что обсуждение модели выкупа "префов" ВТБ зашло в тупик

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Идея постепенного выкупа привилегированных акций ВТБ правильная, но обсуждение модели выкупа "зашло в тупик", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Дискуссия зашла в тупик. Пьянов [член правления ВТБ] об этом, собственно, и сказал. Пока мы модель не смогли отработать. В принципе, эта идея правильная, заслуживает внимания, с точки зрения корпоративного управления такая высокая доля "префов" - это не очень хорошо. Но это не значит, что нам не удастся в будущем ее выработать, но пока эффективной модели нам не удалось выработать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее член правления банка Дмитрий Пьянов сообщал, что план ВТБ по постепенному выкупу привилегированных акций банка оказался неработоспособным, кредитная организация совместно с Минфином России продолжает поиск других вариантов реализации плана.

В конце октября 2020 года глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что рассчитывает решить вопрос с Минфином РФ по уменьшению доли привилегированных акций в капитале банка до начала следующего периода выплаты дивидендов. Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью агентству Reuters сообщал, что поддерживает предложение ВТБ по выкупу банком привилегированных акций кредитной организации.

В ноябре 2020 года Пьянов говорил, что ВТБ предложил Минфину РФ план по постепенному выкупу привилегированных акций банка, программа рассчитана не на один год и нейтральна для капитала.

Согласно информации на сайте банка, владельцами привилегированных акций ВТБ первого и второго типов являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов. Привилегированные акции первого типа имеют долю в уставном капитале ВТБ 32,88%, второго типа - 47,22%.