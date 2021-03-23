Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,63-2,18%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник снижался на фоне продолжающегося ухудшения внешнего фона и возросших санкционных рисков. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,63%, до 3 467,21 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,18%, до 1 435,67 пункта.

Отечественная валюта продолжает слабеть на фоне обвала нефти. Доллар по отношению к рублю на 19:38 мск вырос на 1,15%, до 76,09 рубля, евро - на 0,83%, до 90,25 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал на $3,3, отступив к $62 за баррель.

"Негатив глобального уровня связан с осложнением ситуации с пандемией в странах Европы, грозящей возвращением карантинных ограничений. Также растет число заражений COVID-19 в Индии, Бразилии и ЮАР. Ситуация для развивающихся рынков усугубилась еще и внезапным обвалом турецкой лиры", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

К внешнему негативу добавилось усиление санкционных рисков для РФ - на этой неделе рынок ожидает конкретики в части анонсированных ранее США санкционных инициатив, добавил эксперт.

В то же время на глобальном рынке акций происходит ротация: доходности по 10 летним гособлигациям США снижаются до 1,66% вследствие ослабления инфляционных рисков, что поддерживает технологические компании, пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Рынок акций РФ

"Сейчас на площадке слишком много эмоций, но рано или поздно коррекция бы случилась, так как рынки капитала забрались слишком высоко", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Так, под заметное давление попали бумаги "Россетей" (-4,02%), "Мечела" (-3,73%), "Ленты" (-2,81%). Акции ЛСР также упали на 3,18% после выхода данных финансового отчета за 2020 год. "Возможно, рынок ожидал от этой статистики такого же значительного позитивного сюрприза, какой продемонстрировали на днях аналогичные данные ПИК. Однако, статистика ЛСР соответствует прогнозным значениям, на этом фоне реакция рынка на публикацию представляется избыточно негативной, возможно, неустойчивой", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Лучше рынка выглядят акции "Фосагро" (+3,17%), "Новатэка" (+3,1%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,17%).

Прогноз на среду

В среду возможно сохранение повышенной осторожности в рыночных настроениях. "Инвесторы будут ждать новостей о развитии эпидемической ситуации в мире, особенно в европейском регионе. Также по итогам выступлений перед конгрессом главы ФРС США Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен рынки могут узнать о перспективах увеличения в США налогов и актуальных экономических прогнозах", - пояснил Александр Бахтин.

Из статистики дня эксперт выделил индексы деловой активности PMI в сфере услуг и промышленности в ЕС и США за март. На отечественном рынке завтра продолжат внимательно следить за санкционным фоном и нефтяными ценами.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 3 400-3 500 пунктов, курс рубля к доллару - 75,3-76,5 руб.

Во "Фридом Финанс" также ожидают снижения рынка. Прогноз компании для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 430 - 3 535 пунктов, 74,20 - 76,00 рублей и 88,15 - 90,30 рубля за доллар США и евро соответственно.