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Пандемия COVID-19

Pfizer применит опыт разработки вакцины от COVID-19 для создания новых препаратов

Речь идет о методе, который предполагает изготовление вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, намерена применить отработанные технологии для выпуска других препаратов. Об этом сообщил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано во вторник.

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Как констатирует издание, речь идет о методе, который предполагает изготовление вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты. "Эта технология продемонстрировала невероятную эффективность и потенциал", - отметил Бурла. По его мнению, компания благодаря полученному опыту и имеющимся мощностям "может сделать следующий шаг" в том, что касается разработки новых препаратов.

В публикации говорится, что в Pfizer не менее 50 новых специалистов подключат к разработкам, касающимся указанной технологии. "Мы сейчас впереди и намерены сохранять отрыв", - отметил Бурла. Он не уточнил, какие именно препараты планируется создать.

Разработанная BioNTech и Pfizer вакцина требует введения одному человеку двух доз. В феврале компании сообщили, что намерены в текущем году произвести в общей сложности 2 млрд доз вакцины от коронавируса.

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