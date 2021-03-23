Reuters: инвестиционное соглашение ЕС и Китая оказалось под угрозой после взаимных санкций

ТАСС, 23 марта. Всеобъемлющее соглашение между ЕС и Китаем об инвестиционном сотрудничестве оказалось под угрозой после введения сторонами взаимных санкций. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Судьба этой сделки во многом оказалась под вопросом", - заявил депутат Европарламента Райнхард Бутикофер, попавший в санкционный список Китая. Представитель Германии Бернд Ланге, возглавляющий комитет по торговле Европарламента, также отметил, что необходимо урегулировать вопрос с санкциями прежде, чем стороны смогут вернуться к вопросу об инвестиционном соглашении.

Кроме того, некоторые европарламентарии обеспокоены данными о принудительном труде в Китае и полагают, что власти этой страны должны прежде ратифицировать конвенции Международной организации труда.

В конце декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Китай завершили переговоры по всеобъемлющему соглашению об инвестиционном сотрудничестве. Консультации между Евросоюзом и КНР длились с 2013 года. Предполагается, что новые договоренности улучшат условия для европейских инвесторов и охватят целый ряд ключевых сфер, включая финансы, телекоммуникации и производство электромобилей. В итоге бизнес получит более выгодные условия на китайском рынке, чем американский.

В понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.