Реновация в Москве позволит экономить 800 тыс. гигакалорий тепловой энергии в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Строительство энергоэффективных домов в рамках проводимой в Москве реновации приведет к ежегодной экономии более 800 тыс. гигакалорий. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на форуме "Экология большого города" во вторник.

"Драйвером внедрения энергоэффективных решений в жилищное строительство стала стартовавшая программа реновации - более 5,5 тыс. новых энергоэффективных домов появятся в Москве, что позволит сэкономить более 800 тыс. гигакалорий тепловой энергии в год", - сказал Кульбачевский.

По его словам, московские экологи измерили фактические показатели эффективности внедряемых "зеленых" технологий. Результат - во всех зданиях подтверждено снижение потребления энергетических и водных ресурсов от 10% до 40%.

Он также отметил, что в России нет обязательного требования об экологической сертификации недвижимости. Тем не менее все больше зданий и сооружений, внедряющих инновационные, "зеленые", технологии, появляются в Москве. В настоящее время в столице около 90 зданий имеют международную сертификацию LEED и BREEAM и более 200 зданий внедрили "зеленые" технологии. Большая часть зданий относится к сегменту офисов.

"Зеленые" здания выгодны всем: для инвесторов - это увеличение рентабельности и снижение рисков, маркетинговые преимущества на рынке - повышение стоимости аренды на 2-16%, для жителей и арендаторов - это возможность сэкономить на эксплуатационных расходах на 25-30%, а для города - это рыночный механизм экономии энергоресурсов и улучшения качества окружающей среды", - добавил руководитель департамента.

По мировому опыту, стоимость постройки объекта недвижимости с применением зеленых технологий примерно на 8-10% больше по сравнению с традиционными зданиями. Но затраты на строительство окупаются эксплуатационной экономией в течение 7-10 лет, подчеркнул Кульбачевский.

О программе реновации

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется закончить к 2032 году. В 2018-2023 годах в городском бюджете на программу реновации предусмотрено около 100 млрд рублей ежегодно.