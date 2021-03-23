В России с 2011 года возместили ущерб по налоговым преступлениям на 218 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Эффективность расследования налоговых преступлений за последние годы в России выросла в разы, с 2011 года удалось добиться возмещения ущерба на 218 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое во вторник провел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"После отнесения этой категории преступлений к подследственности СК эффективность расследования налоговых преступлений возросла в разы, о чем свидетельствуют статистические данные. В частности, до 2015 года сумма возмещаемого ущерба не превышала 15 млрд рублей в год, но начиная с 2016 года она не опускалась ниже 30 млрд", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что "с 2011 по 2020 год следственным органам удалось вернуть в бюджет более 218 млрд рублей по налоговым преступлениям".

По данным ведомства, в 2020 году сумма выявленного ущерба достигла 58 млрд рублей. В 2009 году она составляла лишь 15,9 млрд рублей, тогда выявлением налоговых преступлений занимались органы внутренних дел. Более активно для возмещения ущерба стала использоваться такая мера как арест имущества. "В прошлом году стоимость арестованного имущества составила 64% от суммы причиненного ущерба по уголовным делам, направленным в суд. В 2011 году данный показатель составлял лишь 7%", - сообщили в СК.

Кроме того, за последние 10 лет возросло качество материалов о налоговых преступлениях, указали в ведомстве. "Если в 2011 году уголовные дела были возбуждены лишь по 17% поступивших в СК материалов, то в 2020 году этот показатель вырос до 64%", - сообщили в СК.

"На сегодняшний день усилия правоохранительных органов сосредоточены на крупных неплательщиках, суммы неуплаченных платежей у которых представляют серьезную повышенную общественную опасность и угрозу экономической безопасности страны", - отметили в Следственном комитете.