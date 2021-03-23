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Пандемия COVID-19

Bloomberg: МВФ может создать резервные активы на $650 млн для помощи в борьбе с COVID-19

По данным агентства, окончательное решение объявят в начале апреля в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность создания дополнительных резервных активов на сумму в $650 млрд для оказания помощи развивающимся странам, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в фонде.

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По их данным, исполнительный совет организации уже во вторник начал обсуждать данное предложение, окончательное решение по нему будет принято уже в следующем месяце. Одной из главных тем консультации остается общий размер активов для оказания помощи. Так, по данным агентства, ранее речь шла о $500 млрд.

Пресс-служба МВФ отказалась комментировать данную информацию. Однако, по данным Bloomberg, директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева позднее во вторник может опубликовать заявление по итогам консультаций. Как ожидается, окончательное решение будет объявлено в начале апреля в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году мировая экономика восстановится и вырастет на 5,5%.

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