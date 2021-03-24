Просроченная задолженность россиян по кредиткам в феврале достигла почти 150 млрд рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Задолженность россиян по кредитным картам, просроченная более чем на 90 дней, в феврале достигла 149,6 млрд руб., что на 18% выше, чем за тот же месяц прошлого года и на 1,3% выше, чем в январе этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".

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Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов за год также возросла и составила 15,6% в феврале против 14,2% в том же месяце 2020 года и 15,4% в январе 2021 года.

"Рост просрочки опережает рост самого портфеля, что свидетельствует о продолжении тенденции 2020 года по ухудшению качества портфелей необеспеченных кредитов. При этом уровень просрочки в портфеле кредитных карт растет не так существенно. Другими словами, объем новых выдач, даже несмотря на сокращение "среднего чека кредита" и сокращение количества выданных за 12 месяцев карт, позволяет растущей просрочке "растворяться" в растущем портфеле задолженности", - комментирует старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

В феврале российские банки выдали 680 тыс. кредитных карт почти на 45 млрд руб. Выдачи кредиток в феврале начали восстанавливаться и показали небольшой рост в 3% относительно января (в январе выдачи снизились на 37% относительно предыдущего месяца). По сравнению с февралем прошлого года банки выдали на 13% меньше кредитных карт на сумму на 20% меньше.

"После начала пандемии выдачи по кредитным картам находятся ниже показателей за соответствующий месяц годичной давности. Более интенсивные выдачи наблюдались только в конце лета - начале осени на фоне временного ослабления ограничений и снижения количества заболевших, когда банки немного ослабили риск-политики и наблюдалось некоторое оживление потребительского спроса", - полагает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина.

Медленное восстановление доходов

В свою очередь старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что на кредитном портфеле по картам сказалось медленное восстановление доходов населения, однако уровень просрочки 15,6% все еще заметно ниже уровня начала 2019 года (более 18%).

"Сокращение выдач может быть связано как с ужесточением стандартов банков по одобрению кредитных карт в январе 2021 года на фоне растущих проблемных кредитов (с просрочкой 90+), так и являться результатом ухудшения риск-профиля потенциального заемщика, а именно роста показателя долговой нагрузки, который перестал удовлетворять условиям одобрения скоринг-моделей банков", - добавляет Караваева.