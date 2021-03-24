Глава МВФ к июню представит предложение о создании резервных активов на $650 млн

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена к июню представить официальное предложение о создании дополнительных резервных активов организации на сумму в $650 млрд для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-службой фонда заявлении Георгиевой.

"Я намерена к июню представить Исполнительному совету [МВФ] официальное предложение о рассмотрении [возможности] нового выделения [средств] в размере 650 млн долларов", - сказано в заявлении. По мнению главы МВФ, выделение дополнительных средств "принесет пользу всем <...> странам - членам [фонда] и поддержит глобальное восстановление" экономики после кризиса, вызванного пандемией.

Как отмечает пресс-служба МВФ, ранее исполнительный совет организации обсудил этот вопрос в ходе "неформальных дискуссий". "Меня очень воодушевил [исход] первоначальных обсуждений [этой темы]", - заявила Георгиева.

"Сотрудники МВФ разработают новые меры по повышению прозрачности и подотчетности в использовании специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют - прим. ТАСС) <...>. Параллельно сотрудники [фонда] также изучат варианты перераспределения SDR для членов с устойчивыми финансовыми позициями в поддержку уязвимых стран и стран с низким уровнем доходов", - продолжила руководитель фонда.