СИНГАПУР, 24 марта. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вложат $10 млрд в создаваемый Индонезией суверенный фонд по привлечению инвестиций. Таким образом, ближневосточное государство станет самым крупным вкладчиком в данный проект Джакарты, пишет в среду газета The Jakarta Post.

"Окончательная договоренность была достигнута по итогам состоявшихся на прошлой неделе перегоровов президента Джоко Видодо с наследным принцем шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - уточняется в заявлении индонезийского посольства в Абу-Даби. "Средства должны предоставить доступ к финансированию различных проектов без необходимости дополнительного кредитования, возможности внедрения передового международного опыта", - отметили в дипмиссии.

Кроме ОАЭ другими крупными международными партнерами в создаваемом фонде должны стать Китай, США и Япония. Однако, как пишет газета, их вложения будут не такими масштабными, как арабские. В общей сложности правительство планирует привлечь в ближайшие месяцы около $20 млрд, а через несколько лет довести размер фонда до $100 млрд.

В прошлом году замминистра государственных предприятий Индонезии Картика Вирджоатмоджо рассказал, что в качестве модели для создаваемой структуры служит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как пояснил ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, модель фонда предполагает совместное инвестирование с иностранными партнерами и успешно функционирует в целом ряде стран, включая Италию, Францию, Турцию, Индию, Армению, Вьетнам, Киргизию, Монголию и другие страны. РФПИ первым среди суверенных фондов использовал такую модель.