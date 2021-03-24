Кабмин выделит свыше 12 млрд рублей на субсидии работодателям за найм новых сотрудников

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Фонду социального страхования свыше 12 млрд рублей на субсидии работодателям в размере трех минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника, данная мера направлена на снижение напряженности на рынке труда. Об этом говорится в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть в распоряжении ТАСС).

"Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования РФ на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование найма безработных граждан в размере 12,146 млрд рублей в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приеме на работу в размере трех минимальных размеров оплаты труда", - говорится в документе.

Как уточняется в перечне предложений, данные средства были перераспределены за счет уменьшения бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным гражданам из-за "уменьшения численности граждан, признанных в установленном порядке безработными".

Как сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, меры стимулирования найма безработных позволят трудоустроить около 220 тыс. человек. По его словам, компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда на каждого нового сотрудника.