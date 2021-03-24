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Туристические регионы за три года собрали более 1,1 млрд рублей курортного сбора

На эти деньги выполнены работы по благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Регионы-участники с момента старта эксперимента по взиманию курортного сбора собрали более 1,1 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщили в среду ТАСС в Минэкономразвития РФ, которое администрирует эксперимент.

"Общая собранная сумма курортного сбора составила 1,128 млрд рублей, в том числе в Ставропольском крае - 664,1 млн рублей, в Краснодарском крае - 373 млн рублей, в Алтайском крае - 90,4 млн рублей", - рассказали в министерстве.

Пилотный проект, стартовавший в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, продлится до 2022 года. Крым отложил участие в эксперименте. Размер курортного сбора за сутки проживания в Алтайском крае составляет 30 рублей, в Краснодарском крае - 10 рублей, в Ставропольском крае - 50 рублей. Средства направляются на совершенствование курортной инфраструктуры в муниципалитетах - участниках эксперимента.

В Минэкономразвития РФ отметили, что за счет собранных средств выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, в том числе городских парков и памятников, набережной, лечебно-оздоровительного терренкура.

23 марта директор департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игорь Храновский сообщил, что министерство предложит продлить эксперимент по взиманию курортного сбора после 2022 года, поскольку этот механизм оказался эффективным.

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