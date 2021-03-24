Власти Крыма заявили, что иностранцы смогут сохранить недвижимость в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Иностранцы имеют возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил, запрещающих владение землей тем, кто не является гражданами РФ. Они могут сохранить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, сообщили ТАСС в Госсовете Республики Крым.

20 марта вступил в силу указ президента РФ № 201 "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. № 26". Согласно документу, иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей.

"У граждан был год на то, чтобы указ исполнить: подарить, продать, еще каким-то образом распорядиться земельным участком. Сейчас также никто не ограничивает их в желании это сделать, никаких репрессивных мер пока нет. Более того, запрет на владение распространяется только на землю, и если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета, и арендовать его, продолжая владеть домом", - пояснила ТАСС председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

Она пояснила, что если владелец дома подает заявку на аренду участка, на котором он построен, то имеет приоритет перед другими претендентами. Таким образом, собственники могут сохранить свою недвижимость в Крыму.

Собеседница добавила, что новый порядок никак не скажется на собственниках квартир и апартаментов. Кроме того, если гражданин другой страны получает землю по наследству, у него есть год, чтобы распорядиться ею.

Принудительная продажа

По данным Госсовета, изменения коснулись 11 из 14 районов республики и восьми из 13 городских округов. В том числе он распространяется на наиболее популярные курорты Южного берега Крыма.

Добрыня пояснила, что если собственник-иностранец не решит вопрос с участком самостоятельно, то власти могут по решению суда продать землю в принудительном порядке. Для этого будет проведена оценка и организованы торги, а бывший владелец получит вырученные за продажу средства за вычетом судебных и других издержек.

Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс в свою очередь отметил, что основными собственниками земельных участков в Крыму из числа иностранцев являются граждане Украины. Ранее власти Крыма указывали, что недвижимостью в регионе владеют в том числе бывшие и действующие украинские политики и олигархи, среди которых супруга действующего президента соседнего государства Владимира Зеленского.

Как добавили в региональном парламенте, списки тех, кто владеет землей в Крыму, не имея российского гражданства, сейчас составляются местными властями.