Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Факты и риски финансирования терроризма с использованием криптовалют фиксируются в РФ. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Что касается финансирования терроризма, да, такие факты и риски нами фиксируются, - проинформировал Негляд. - Фактуры, конечно, я не могу вам раскрыть. Но мы активно взаимодействуем с подразделениями финансовых разведок иностранных государств по этим аспектам". По его словам, международное сотрудничество не ограничивается странами СНГ. "У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы, например", - уточнил он.

Негляд также назвал самые популярные криптовалюты, используемые в России в преступных целях, включая финансирование терроризма. "В России, кроме Bitcoin, популярны также еще Ethereum и Monero в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма", - отметил замглавы службы.

В феврале директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о разработке сервиса "Прозрачный блокчейн" для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Глава службы заверил, что этот механизм позволит увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара.

1 января в России вступил в силу закон, дающий определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", но при этом запрещающий использование в РФ криптовалюты для оплаты товаров и услуг.