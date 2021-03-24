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Пандемия COVID-19

Таможня КНР приостановила на неделю ввоз продукции трех предприятий РФ из-за коронавируса

Образцы коронавируса обнаружили на упаковках замороженной кеты и минтая, сообщили в ведомстве

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Власти Китая приостановили на одну неделю прием импортных деклараций от трех российских предприятий после обнаружения образцов коронавируса на их товарах, ввезенных в страну. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

"Таможенные органы по всей стране, начиная с сегодняшнего дня, на одну неделю приостанавливают прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продукции водного промысла, а именно "Камчатморепродукт" (регистрационный номер CH-603), ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" (регистрационный номер CH-201) и АО "Южморрыбфлот" (регистрационный номер CH-702)", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что образцы коронавируса были обнаружены на упаковках замороженной кеты и минтая. По истечении указанного срока ввоз продукции будет восстановлен автоматически.

Теги
РоссияКитайПандемия COVID-19
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